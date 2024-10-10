В Щелкове прошла акция «Безопасный двор»

сегодня в 18:50

Сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Щелковское» провели акцию «Безопасный двор» в г. о. Щелково, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юным участникам дорожного движения напомнили о мерах безопасности при выходе на проезжую часть из-за припаркованных транспортных средств, дали рекомендации по ношению световозвращающих элементов на верхней одежде. Полицейские предостерегли ребят от спонтанного выезда на дорогу на велосипеде или СИМ.

Автоинспекторы призвали взрослых проявлять повышенную внимательность в период школьных каникул. Стражи правопорядка предупредили водителей о возможности внезапного появления несовершеннолетних перед капотом транспортного средства и рекомендовали максимально снижать скорость при въезде во дворы.

В рамках акции на информационных стендах и ручках припаркованных на территории многоквартирных домов автомобилей полицейские совместно с волонтерами разместили тематические памятки, которые напомнят о ПДД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.