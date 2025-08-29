В Щелкове прошел выездной прием администрации

В Щелковской городской библиотеке в микрорайоне Щелково-7 состоялся очередной выездной прием жителей с участием профильных специалистов администрации городского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На встречу пришли 43 человека. Более двадцати жителей получили ответы на свои вопросы сразу, остальные обращения зафиксированы и переданы в работу для последующего рассмотрения.

Жители подняли широкий круг тем, связанных с содержанием и ремонтом жилых домов, благоустройством дворов и общественных территорий, транспортной доступностью, организацией парковочных мест, развитием социальной инфраструктуры и вопросами экологии.

Прием продолжался более часа и прошел в формате открытого диалога. Администрация городского округа регулярно проводит такие встречи в разных микрорайонах, чтобы оперативно реагировать на обращения граждан и совместно с жителями вырабатывать решения актуальных вопросов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.