В Щелкове прошел праздник русской культуры и спорта

В городском округе Щелково в субботу состоялся праздник русской культуры и спорта «Русский двор». Благодаря ему серый ноябрьский день расцвел яркими красками и стал по-настоящему теплым, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках мероприятия для участников были организованы русские игры и забавы от артели «Игрецы», спортивные состязания — армрестлинг, гири, бокс и так далее. Веселая программа ожидала самых маленьких гостей праздника. Не обошлось и без коллективного исполнения русских песен и угощений с чаем из гигантского самовара на дровах.

Кроме того, праздник включал и патриотические мероприятия — плетение маскировочных сетей и браслетов выживания, обучение оказанию первой медицинской помощи, разборку макетов оружия и сбор гуманитарной помощи для участников СВО.

Организаторами праздника выступила Русская Община городского округа Щелково, содействие оказало Щелковское благочиние и Волонтерский клуб «Родные люди».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.