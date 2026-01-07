В Щелкове прошел яркий рождественский праздник

В городском округе Щелково продолжаются праздничные развлекательные мероприятия для детей. На этот раз праздник состоялся на Чкаловских озерах, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Маленькие жители округа весело провели время: участвовали в подвижных играх, танцевали, водили хороводы, а также встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой. Каждый ребенок получил новогодний подарок от доброго волшебника.

Это событие стало частью серии рождественских мероприятий в округе.

Также 7 января на площади Ленина в поселке Фряново прошел праздничный концерт «Свет Рождественской звезды», развлекательная программа «Рождество Христово» в деревне Гребнево у Зимней церкви Николая Чудотворца, семейные игры «Зимний марафон» на площади перед Дворцом культуры им. В. П. Чкалова и джазово-эстрадный вечер в усадьбе Гребнево.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.