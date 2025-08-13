В Щелкове прошел фестиваль «Ягодная долина»

В городском округе Щелково на территории парка Усадьбы Фряново с размахом прошел летний фестиваль для всей семьи «Ягодная долина». Гости мероприятия дегустировали сочную клубнику и ароматную голубику, слушали выступления музыкантов и знакомились с товарами ярмарки мастеров. Также для них работала самоварная станция, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Но особенно интересным оказалось интерактивное кулинарное представление «Усадебная алхимия» — в рамках которого каждый желающий смог попробовать варенье, приготовленное по старинным рецептам. На этом вкусности не закончились: артист Николай Вороновский устроил шоу сахарной ваты для маленьких гостей.

Кроме того, в рамках праздника прошел конкурс на самый лучший фруктово-ягодный костюм — победители получили призы.

Почетными гостями фестиваля стали Дмитрий Зубов, председатель Совета Центросоюза России, Мария Бекетова, председатель Правления Центросоюза и депутат Государственной Думы Александр Толмачев.

Организатором фестиваля уже в четвертый раз выступил кооператив «Ягодная долина».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.