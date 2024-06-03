В Щелкове прошел эко-рейд по пресечению незаконной перевозки мусора

В городском округе Щелково инспекторы Московской области проверили транспортировки отходов. В ходе проверки было осмотрено 32 грузовых автомобиля, из которых 5 являлись нарушителями правил перевозки крупногабаритного мусора. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

«Помимо прочего весенний период — время активных строительных работ, поэтому важно особое внимание уделять контролю за перевозкой мусора, оставшегося после ремонта. С этой целью на территории региона повсеместно работают камеры дорожной сети, которые автоматически фиксируют нарушителей», — сообщил зампредседателя правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Перевозка отходов может осуществляться со специализированным разрешением. Водители автотранспорта обязаны иметь талон (ОССиГ), получить который можно на региональном портале госуслуг.

Незаконное складирование мусора может привести не только к задержанию транспортного средства, но и к наложению штрафа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.