В Щелкове пройдет комплексная техническая проверка системы оповещения населения

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22 августа 2024 года с 15:00 до 16:00 в городском округе Щелково пройдет комплексная техническая проверка системы оповещения населения с кратковременным запуском электросирен, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сохраняйте спокойствие — подача звуковых сигналов плановая», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.