В Щелкове пройдет день открытых дверей в Межрайонной ИФНС России № 16

В Щелкове 17 октября состоится день открытых дверей в Межрайонной ИФНС России № 16 по Московской области. Мероприятие будет посвящено информированию граждан по вопросам исполнения налоговых уведомлений, направленных в течение 2024 года, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Основная цель мероприятия — предоставить жителям полную и достоверную информацию о налоговых обязательствах, порядке их исполнения и возможных изменениях в налоговом законодательстве. Специалисты ответят на все ваши вопросы, помогут разобраться в сложных моментах и предоставят необходимые консультации.

Место проведения: город Щелково, улица Советская, 4.

«День открытых дверей» станет полезным и информативным событием для всех налогоплательщиков городского округа Щелково.

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