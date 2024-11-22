В Щелкове пройдет беседа «Мы за безопасный мир»

В Щелкове 29 ноября в 12:00 во Дворце культуры имени Валерия Павловича Чкалова состоится информационная беседа «Мы за безопасный мир». Беседа будет направлена на повторение основных правил безопасного поведения в быту, формирование умения видеть опасность в повседневной жизни и умение ее предотвратить, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Во время беседы дети получат ответы на многие вопросы, касающиеся безопасности, что терроризм в настоящее время является одной из главных угроз безопасности человечества в современном мире. Особое внимание будет уделено правилам поведения во время возникновения теракта, обнаружения подозрительных предметов, как важно проявлять гражданскую бдительность, каким образом можно противодействовать терроризму и как уберечь себя и своих близких.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.