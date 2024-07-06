В Щелкове проходит ярмарка для всех

С 1 по 7 июля в Щелкове проходит ярмарка, на которой предлагают огромный выбор товаров по самым выгодным ценам, передает пресс-служба администрации городского округа.

Также каждый день там проходят мастер-классы для детей.

Ярмарка проходит с 10:00 до 19:00 по адресу: Пролетарский проспект, д. 18.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.