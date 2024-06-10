В Щелкове программа «Пешком-2024» почти завершена

В Подмосковье стартовала ежегодная программа по созданию пешеходных коммуникаций «Пешком». В этом году в рамках программы в городском округе Щелково будет обустроено 15 «народных троп». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Данная программа направленна на благоустройство протоптанных жителями маршрутов на территории МО.

Места проведения работ по организации пешеходных дорожек выбираются исходя из запросов и пожеланий жителей, а также фактической потребности.

Всего в рамках программы за последние три года было обустроено 122 «народные тропы».

Новые комфортные дорожки появились здесь: поселок Фряново, ул. Молодежная, 16, 5,6, 1-4; деревня Аксиньино, 16-17; село Трубино, ул. Новостройка; поселок Загорянский, ул. Карла Маркса, от пересечения с ул. Пушкина до д. 12; деревня Серково, 57Б-Дом учителя; поселок Фряново, ул. Механизаторов, 12; поселок Фряново, ул. Механизаторов, 11; село Петровское, 26,27,29,75; Щелково, ул. Проспект 60 лет Октября, 2Б; деревня Маврино.

В ближайшее время начнется обустройство еще одной тропы по адресу: ул. Неделина, 3.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.