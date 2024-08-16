В Щелкове продолжают высадку цветов

За минувшее лето в цветниках на улицах городского округа Щелково высадили десятки тысяч цветов, передает пресс-служба администрации городского округа.

Сотрудники Службы благоустройства и содержания территории регулярно ухаживают за клумбами: подкармливают растения удобрениями, поливают их, меняют дизайн, когда растения отцветают.

В начале сезона для ландшафтного дизайна на площади Ленина потребовалось около 16 тысяч виол. Сейчас в городских вазонах и клумбах можно увидеть газанию, агератум и бархатцы. Сотрудники службы благоустройства насчитали более 18 тыс. экземпляров. Дополнительно высадили цветы в кассетах и кашпо — около 350 штук.

Как пояснил сотрудник службы по благоустройству и содержанию территорий округа Алексей, перед высадкой растений необходимо тщательно подготовить землю. Ее вспахивают, выравнивают, затем приступают к высадке

Сотрудники службы благоустройства обновили цветочную композицию на перекрестках с круговым движением.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявлял, что в каждом городском округе Подмосковья должен быть сквер или парк.

«Задача, чтобы в каждом городском округе, в каждом небольшом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может находиться в лесу, где мы, соблюдая все экологические требования, делаем все необходимое. Где-то реновируем заброшенные территории», — сказал Воробьев.