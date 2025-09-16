В Щелкове после масштабной реконструкции открылась Соборная мечеть

В рамках реконструкции площадь здания увеличилась с 250 до почти 1800 квадратных метров. Соборная мечеть стала трехуровневой. Стены украшены ручной росписью.

В церемонии участвовали председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации главный Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин, его заместители: председатель Духовного управления мусульман Московской области Муфтий Рушан Аббясов, управляющий делами ДУМ РФ Рафик Фаттахетдинов и руководитель Аппарата ДУМ РФ Ильдар Нуриманов, представители Мособлдумы, Администрации округа, Полномочного представительства Татарстана в Москве, председатель Мусульманской общины г. о. Щелково Рушан Махмутов, имамы и прихожане мечети, жители округа.

В обращении к участникам главный Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин отметил, что стены Щелковской соборной мечети, сложенные из красного кирпича, символизируют крепость духовных основ и государственности России. Он провел параллель с кремлевскими стенами, подчеркнув, что это напоминание о прочности традиций и единстве народа. «Хвала Всевышнему, — подчеркнул духовный лидер, — что мы живем в государстве, где ценятся духовность, мораль, законность и уважение к религиозным чувствам верующих».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.