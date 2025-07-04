сегодня в 15:22

В Щелкове появятся новые детские площадки по программе губернатора

В городском округе Щелково на улице Беляева в этом году появятся сразу две новые детские площадки. Их обустраивают по программе губернатора. Активно ведутся работы по обустройству детских площадок возле домов № 3А, 8А, 10А, а также № 13, 15 и 17 на улице Беляева. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новые детские площадки будут оборудованы безопасным резиновым покрытием, большим количеством игровых комплексов и элементов, рассчитанных на детей разного возраста. Также здесь установят камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион». А для удобства родителей рядом с площадками будут установлены новые скамейки и урны.

Площадь каждого игрового комплекса составит 450 кв. м. Строительство уже на финишной прямой — осталось лишь немного подождать.

Также в этом году в городском округе Щелково будет комплексно благоустроено 12 дворовых территорий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», - отметил Воробьев.