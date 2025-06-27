сегодня в 10:27

В Щелкове по региональному проекту открылся специализированный офис для дачников

В городском округе Щелково открылся первый офис в рамках проекта «Подмосковные дачи». Данный проект, поддержанный губернатором Московской области, реализуется в Подмосковье по инициативе Росресстра. Он предусматривает открытие офисов на территориях городских округов, в которых дачники могут получить консультации, помощь в обеспечении правовой защиты частной собственности и обеспечения комфортного проживания, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Щелковский офис будет работать в помещении местного объединения садоводов и огородников, по адресу: г. о. Щелково, ул. Краснознаменская, д. 4.а.

В рамках приёма — очно либо посредством ВКС, — можно обсудить вопросы по следующим направлениям:

регистрация прав на недвижимое имущество;

проведение комплексных кадастровых работ, выездная постановка на государственный кадастровый учет;

вывоз мусора, содержание территорий;

тарифы на электричество для СНТ;

и другие вопросы относительно экологии, земельно-имущественных отношений, кадастровой оценки, управления СНТ и т. д.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.