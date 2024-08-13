В Щелкове планируют благоустроить сквер вдоль Пролетарского проспекта

В округе Щелково планируют благоустроить сквер вдоль Пролетарского проспекта. Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Щелково, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на благоустройство территории сквера вдоль Пролетарского проспекта в городе Щелково», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Благоустройство территории сквера вдоль Пролетарского проспекта по адресу: г. Щелково, Пролетарский проспект, д. 11».

В ходе выполнения работ в 2025 году на территории сквера планируется установка покрытий, инженерных сетей, малых архитектурных форм, а также озеленение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.