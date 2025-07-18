В Щелкове отремонтировали 16 стадионов по Губернаторской программе

В городском округе Щелково активно реализуется Губернаторская программа «Открытые стадионы», цель которой — сделать спортивные площадки доступными для всех. Данная программа предоставляет жителям возможность бесплатно заниматься спортом на школьных стадионах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава округа Андрей Булгаков рассказал подробнее о том, как реализуется данный проект в Щелкове и проверил ход работ на одной из площадок — в школе № 3. Здесь уже полностью уложено асфальтобетонное основание. В данный момент специалисты проводят монтаж освещения — он выполнен уже на 70%, и установку малых архитектурных форм — она завершена на 30%.

В рамках работ на территории стадиона появятся тренажеры под навесом, в том числе для программы «Активное долголетие»; универсальная площадка для футбола, баскетбола и волейбола; зона для прыжков в длину, беговая дорожка, воркаут-зона, теннисные столы. Также для обеспечения безопасности будет оборудовано видеонаблюдение.

Работы ведутся согласно графику, открыть объект планируется к сентябрю.

«Главная задача этой губернаторской программы — создавать удобные и живые места для спорта и отдыха на каждый день. Мы уже модернизировали 10 имеющихся и открыли 6 новых спортобъектов на территории школ. В этом году будет еще два. Идем дальше», — рассказал Андрей Булгаков.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.

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