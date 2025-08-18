В Щелкове отремонтировали 16 спортобъектов по Губернаторской программе

В городском округе Щелково продолжается реализация региональной программы «Открытый стадион». В общей сложности за время ее существования в округе уже было открыто 6 новых и модернизировано 10 существующих спортивных объектов на территории школ. В этом году «открытые стадионы» заработают еще в двух образовательных учреждениях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Теперь заниматься спортом независимо от возраста можно будет на территории школы №3 и школы №16. Наполнение спортивных площадок максимально функциональное. Оно включает в себя теннисные столы, зоны для воркаута, беговые дорожки, многофункциональные площадки для футбола, баскетбола и волейбола, площадки для активного долголетия.

«Такие стадионы — это не только спорт для учеников, но и возможность для всех жителей быть активными в шаговой доступности от дома», — отметил глава округа Андрей Булгаков.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.