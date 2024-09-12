В Щелкове отловили более 250 собак без владельцев за 2024 год

В г. о. Щелково 148 самок и 106 самцов были отловлены за девять месяцев этого года. 11 особей остались в приюте на пожизненное содержание, потому что оказались агрессивными даже после ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

После обязательной процедуры у собак появляется специальная бирка на ухе. Повторному отлову подлежат только четвероногие, проявляющие немотивированную агрессию к людям и другим собакам. Таких животных направляют в приют.

За прошлый год в округе через процедуру ОСВВ прошли 457 собак — 232 самца и 225 самок. Справочную информацию можно получить в отделе по инвестициям и развитию предпринимательства администрации городского округа Щелково по телефону: +7 (977) 977-62-13.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.