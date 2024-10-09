В Щелкове открыли выставку к 120-летию Героя СССР Сергея Руденко

В Центральном музее Военно-воздушных сил в Монине открылась выставка, посвященная Герою Советского Союза, маршалу авиации Сергею Руденко. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Многим авиаторам хорошо известно имя маршала авиации Сергея Игнатьевича Руденко. Он принадлежит к плеяде видных советских военачальников, внесших большой вклад в строительство вооруженных сил СССР и защиту родины.

Военные эксперты РФ признают Сергея Руденко лучшим командующим воздушной армией времен Великой Отечественной войны. В конце 50-х годов он стал руководителем программы пилотируемых космических полетов. Занимался комплектованием и подготовкой 1-го и 2-го отрядов космонавтов, вопросами перевооружения ВВС на реактивную технику, ядерным вооружением ВВС.

Сергей Руденко прожил трудную, долгую, счастливую жизнь. Родина высоко оценила его боевые заслуги. Сергей Руденко удостоен звания Героя СССР, награжден 5 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 4 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова I степени, орденами Кутузова I степени, Суворова II степени, «За службу Родине в ВВС» III степени, медалями и иностранными орденами.

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