В Щелкове обсудили программы поддержки участников СВО и их семей

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков провел традиционное оперативное совещание с сотрудниками администрации. Ключевыми темами совещания стали программы поддержки участников специальной военной операции, в том числе, запуск регионального проекта «Герои Подмосковья», старт приема заявок по которому ранее анонсировал губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба администрации г.о. Щелково.

Принять участие в программе может каждый демобилизованный участник СВО. Главная идея проекта состоит в том, чтобы дать возможность ветеранам спецоперации проявить себя — в госуправлении, бизнесе, общественной работе.

«У нас в Щелково мы уже создаем базу вакансий для таких кандидатов», — рассказал Андрей Булгаков.

Также глава округа дополнил, что в Щелкове появилось отделение «Ассоциации ветеранов СВО». Участники ассоциации занимаются патриотическим воспитанием, сохранением памяти о павших защитниках Отечества, поддержкой семей, защитой прав и интересов ветеранов. Руководителем ассоциации стал Евгений Бородуля, доброволец специальной военной операции.

На совещании также обсудили и другие вопросы, в их числе — полюбившуюся жителям Щелкова программу «Пешком». С 2021 года в рамках программы было благоустроено уже более 140 народных троп общей протяженностью более 19,8 км. В этом году работы продолжатся, адреса можно найти на интерактивной карте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.