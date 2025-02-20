сегодня в 17:15

В Щелкове обновят 12 дворовых территорий в 2025 году

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков провел встречу с жителями по вопросам комплексного благоустройства дворовой территории по адресу улица Гагарина, дом 1, сообщает пресс-служба администрации округа.

Данный двор кардинально преобразится уже в этом году. В рамках обсуждения концепции благоустройства Андрей Булгаков выслушал пожелания жителей.

«Большой запрос на парковочные места, освещение и детскую площадку. Все сделаем. Осенью вместе будем принимать результат», — пообещал глава округа.

Он также добавил, что в этом году в городском округе будут полностью обновлены 12 дворовых территорий:

р. п. Фряново, ул. Победы, д. 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А;

р. п. Фряново, ул. Победы, д. 4, 5, 6;

Проспект 60 лет Октября, д. 9, 15, 17;

Проспект 60 лет Октября, д. 2, 2А, 2Б, 4;

ул. Беляева, д. 8, 10;

ул. Беляева, д. 3А, 8А, 10А;

д. Богослово, д. 9, 10, 12, 13;

д. Долгое Ледово, д. 7А, 9, 11, 12;

п. Монино, ул. Генерала Белякова, д. 2, 4, ул. Авиационная, д. 5, 7;

ул. Талсинская, д. 8, 8А, ул. Сиреневая, д. 4, 4А, ул. Комсомольская, д. 2, 2А;

ул. Гагарина, д. 1;

д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная, д. 1, 2, 3, 4, 7.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.