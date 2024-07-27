В Щелкове обновили двор дома № 25 на Пролетарском проспекте

Также продолжили благоустройство сквера на Пролетарском проспекте, которые был сделан в прошлом году.

За домом № 25 теперь располагается обширная прогулочная зона с велосипедными дорожками, зонами тихого отдыха и элементами для детей.



Сквер вдоль Пролетарского проспекта в городе Щёлково Московской области был благоустроен в 2023 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В сквере создали различные зоны для отдыха взрослых и детей, обустроили пешеходные дорожки и велосипедный маршрут. Для удобства перемещения по сложному рельефу территории организовали систему пандусов и лестниц. Также в пространстве появились новая тропиночная сеть с покрытием из плитки; фонтан; малые архитектурные формы: скамейки, парковые кресла, навес с качелями. На всей территории установили современное освещение и камеры видеонаблюдения.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.