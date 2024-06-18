В Щелкове объявлен конкурс на благоустройство территории усадьбы «Гребнево»

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству общественной территории вдоль юго-западной стороны Барского пруда, прилегающей к усадьбе «Гребнево» в городском округе Щелково Московской области, передает пресс-служба администрации городского округа.

На портале единой автоматизированной системы учета закупок (ЕАСУЗ) и в единой информационной системе в сфере закупок опубликовано объявление о проведении открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству общественной территории возле Барского пруда. Это будет второй этап работ, которые проводятся в усадьбе «Гребнево».

В рамках этих работ до конца года планируется установить покрытия, провести озеленение, установить наружное освещение и видеонаблюдение, а также установить малые архитектурные формы. Кроме того, будет проведено электроснабжение.

Работы осуществляются в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Щелково Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.