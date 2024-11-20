В Щелкове объявлен конкурс на благоустройство сквера

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству территории сквера вдоль Пролетарского проспекта в городском округе Щелково, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по благоустройству территории сквера вдоль Пролетарского проспекта по адресу: г. Щелково, Пролетарский проспект д. 11. Место выполнения работы: Московская область, Богородский г. о., г. Ногинск, между улицами 3-го Интернационала, Рабочая, Толстовская, Трудовая. Планируются в рамках проведения закупки: подготовка территории, демонтажные работы, планировка участка, монтаж основных несущих конструкций, установка системы электроснабжения и электроосвещения, благоустройство и озеленение территории (МАФ и ограждения, дороги и покрытия).

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Щелково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.