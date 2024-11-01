сегодня в 14:58

В Щелкове начался капитальный ремонт лицея им Гагарина

В городском округе Щелково стартовал капитальный ремонт лицея № 14 имени Ю. А. Гагарина. Завершить работы планируется к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы будут осуществляться в рамках государственной программы и финансироваться из бюджета. Сейчас на объекте работают 20 специалистов. Рабочие приступили к демонтажу старых конструкций и вывозу строительного мусора.

В процессе капитального ремонта будет полностью обновлен фасад здания, заменены все инженерные системы, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери. Также запланирована внутренняя отделка помещений, кровельные работы, модернизация пищеблока, устройство входной группы и благоустройство прилегающей территории. В рамках капремонта также будет произведена замена мебели.

Здание лицея общей площадью более 3,5 тыс. кв. м было построено в 1958 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.