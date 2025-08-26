В Щелкове модернизируют 15 детских площадок

В городском округе Щелково, помимо комплексного благоустройства дворовых территорий, также реализуется программа модернизации детских площадок. В рамках этого проекта специалисты демонтируют старые и аварийные конструкции — вместо этого на их месте появятся абсолютно новые игровые комплексы для детей разных возрастов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, например, уже преобразилась площадка рядом с домом № 2А на улице Супруна. Здесь установили яркий и безопасный игровой комплекс. Юных жителей будут радовать горки, качели, пружинные качалки и разнообразные лазалки.

Все конструкции выполнены из прочных и безопасных материалов. Специалисты уже смонтировали все элементы, прочно зацементировав их основание. Завершающим этапом станет укладка ударопоглощающего покрытия. Завершение работ запланировано на следующий месяц.

Еще одна новая площадка появилась в деревне Оболдино, на улице Радужная, возле дома № 26. Здесь площадь модернизации составила 400 метров, а игровые элементы установили для детей разных возрастных групп.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.