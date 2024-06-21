В Щелкове идут работы по обустройству дорожно-тропиночной сети

В городском округе Щелково идут работы по благоустройству сквера в поселке Фряново. Реализация проекта осуществляется благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Разрабатывая концепцию, мы стремились оживить территорию, превратив ее в привлекательное и функциональное общественное пространство, при этом сохраняя природную красоту такого места. Создание комфортной и уютной среды повысит качество жизни как жителей, так и гостей Московской области», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

На территории организуют зоны для тихого и активного отдыха, установят сцену, игровые площадки для детей, универсальную спортплощадку и воркаут. От главной аллеи сквера разобьют сеть пешеходных дорожек.

Завершить работы по благоустройству планируют в августе 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.