В Щелкове единороссы оценили результат благоустройства парковочной зоны

В Щелкове в рамках партийного проекта «Городская среда» и реализации Народной программы «Единой России» регулярно ведется благоустройство и появляются новые необходимые жителям объекты, передает пресс-служба партии.

Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин и кандидаты предварительного голосования — Андрей Якубов и Антон Малинин посетили придворовую территорию дома № 1а на улице Комсомольская в рамках проекта «Городская среда». Предварительно Владимир Шапкин уже посещал данную территорию, общался с жителями, которые высказали желание видеть обновленную парковку у своего дома. И вот единороссы приехали, чтобы осмотреть результат поддержки инициативы жителей.

«Припарковать машину во дворе многоэтажного дома удается далеко не всем и не всегда. Практика показывает, что решить вопрос с автопарковкой — достаточно сложная задача. Сегодня осмотрели как прошло благоустройство парковочных мест в Щелково, где отсутствовало парковочное пространство и людям приходилось парковаться буквально на газоне. Сейчас эта проблема успешно решена», — поделился парламентарий.

Владимир Шапкин отметил, что благодаря работе активистов и усилиям жителей удалось значительно улучшить городскую среду и сделать ее более комфортной. Такие инициативы и партнерство между властью и населением способствуют созданию благоприятной обстановки в городе.

Проект «Городская среда» направлен на обеспечение широкого общественного участия в ходе благоустройства дворовых и общественных территорий в городах и населенных пунктах с численностью проживания населения более тысячи человек, на обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.