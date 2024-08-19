В Щелкове благоустроили новую базу для хранения коммунальной техники

На территории городского округа Щелково в МБУ «Служба содержания и благоустройства территорий» появилась просторная база для хранения спецтехники. В автопарке предприятия на сегодня находится более 100 единиц различного специализированного транспорта, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Новая база соответствует всем предъявляемым требованиям. Здесь предусмотрено необходимое количество места для размещения коммунального транспорта, в наличии ремонтные зоны, также оборудованы места для хранения материальных запасов — песко-солевых смесей и других материалов.

Расположение новой локации выбрано с учетом сокращения времени согласно нормативам для прибытия машин к отдаленным точкам содержания территорий — это дворовые и общественные пространства, проезды.

Основная задача, которую ставила перед собой коммунальная служба — обеспечение своевременной уборки придомовой и прилегающей территории как в летнее, так и в зимнее время.

На данный момент в Подмосковье продолжается масштабная кампания по подготовке имеющейся и закупке дополнительной спецтехники к зимнему периоду. В этом году средняя оснащенность МБУ региона уборочной техникой выросла более чем на 10% и составляет 84%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.