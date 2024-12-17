В Щелкове благоустроили и перепланировали около 17 дворов по программе ЕР

В 2024 году под перепланировку и благоустройство попало около 17 дворовых территорий по всей территории городского округа Щелково, над которыми активно следит депутатское объединение партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба председателя совета депутатов городского округа Щелково, члена фракции «Единая Россия» Марии Тарасовой.

В результате комплексного ремонта в каждом дворе были отремонтированы дороги, тротуары и парковки, а также установлены новые лавочки и высажены зеленые насаждения. Созданы удобные игровые площадки и зоны для активного отдыха, что, безусловно, радует детей и их родителей. Особое внимание уделено безопасности — новые площадки оборудованы освещением и камерами видеонаблюдения.

Председатель совета депутатов городского округа Щелково и член фракции «Единая Россия» Мария Тарасова отметила, что программы благоустройства — это в большинстве результат поддержки от жителей, которые активно участвуют в народной программе. Данный подход создает не только комфортные, но и безопасные условия для жизни в городе.

«По программе благоустройства в каждом из дворов прошло комплексное обновление. Такой результат, безусловно, заслуга не только администрации, но и каждого из жителей, кто принимал участие в формировании народной программы. Верим, что в следующем году вместе с жителями продолжим работать над созданием комфортной городской среды в городе», — поделилась Тарасова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.