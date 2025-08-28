В Щелкове благоустраивают территорию вместе с жителями

В городском округе Щелково продолжаются работы по наведению порядка и благоустройству общественных пространств. В поселке Огуднево в Сквере Славы по заявке жителя провели окос травы, а также ремонт резинового покрытия на детской игровой площадке рядом с памятником, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Такие, на первый взгляд, небольшие дела формируют облик территории и делают ее комфортнее для жителей. Чистота газонов, аккуратные дорожки и безопасные игровые зоны создают атмосферу уюта и заботы о месте, где растут дети и отдыхают семьи.

«Очень важно, что в благоустройстве активно участвуют сами жители. Именно их внимательность и неравнодушие помогают оперативно замечать и устранять недочеты. Мы благодарим каждого, кто вносит вклад в порядок на территории. Красота складывается из мелочей, и только совместными усилиями можно добиться гармонии в нашем поселке», — отметили в администрации.

Работы по поддержанию чистоты и благоустройства в округе будут продолжены. В планах — регулярные сезонные мероприятия и обновление элементов инфраструктуры, чтобы общественные пространства радовали жителей и гостей территории.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.