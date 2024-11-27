В Щелкове 8 декабря пройдет акция по раздельному сбору мусора

Щелковский молодежный центр «Навигатор» приглашает всех желающих принять участие в последней акции года, направленной на расхламление и поддержку экологии. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этот раз волонтеры принимают не все фракции вторсырья. В частности, откажутся от приема: ПЭТ-коррекса бесцветного и цветного; пленки ПВХ; ветоши, кроме постельного белья и полотенец; стреп-ленты; грампластинок; проволочных зажимов от хлеба; деревянных столовых приборов.

Принимаются только чистые вторсырье без остатков пищи и химических веществ. Для удобства участников предоставляется инструкция по сортировке и подготовке вторсырья в картинках.

Для тех, кто хочет стать частью команды «Среды Роста» и помочь на акции, есть возможность зарегистрироваться по ссылке.

Дата и время: 8 декабря с 12:00 до 14:00. Место: молодежный центр «Навигатор», ул. Талсинская, 64.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.