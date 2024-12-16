В СберУниверситете прошел форум для представителей агентств недвижимости и риэлтеров

В мероприятии приняли участие порядка 200 клиентов, работающих на территории Среднерусского банка Сбербанка — Московской области и девяти ближайших регионов.

Участники обсудили тренды развития индустрии недвижимости, в том числе рост числа неипотечных сделок, а также проведение сделок с аккредитивом — специальным счетом, который защищает интересы всех участников сделки при расчетах за недвижимость и при оплате товаров и услуг. Такие сделки являются безопасными, поскольку любые изменения в условиях расчета возможны только с согласия обеих сторон, а открыть аккредитив можно удаленно. Кроме того, такой инструмент подходит для сложных и нестандартных сделок — по доверенности, с несовершеннолетними и так далее.

«В прошлом году мы обещали сделать такие встречи нашей ежегодной традицией — и уже сейчас можно сказать, что сделали. Причем ещё более масштабно, чем год назад: более чем в 2 раза увеличилось число участников, не говоря о географии работы. Вновь подняли актуальные вопросы о состоянии сферы недвижимости и сделках с аккредитивами. Мы видим продолжающееся внимание наших партнеров к этой тематике. Так, за 11 месяцев 2024 года в Среднерусском банке было заключено 47 тыс. сделок с аккредитивами на общую сумму порядка 213 млрд рублей — это на 2 млрд больше, чем за аналогичный период 2023 года», — уточнил заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Сергей Кузнецов.

Лидером по использованию инструмента по-прежнему остается Московская область, где было заключено более 38 тыс. сделок (81%).