В Саратовской области умерла «Бранденбургская Мадонна»

Этой ночью скончалась Мария Лиманская, которая стала знаменита на весь мир как «Бранденбургская Мадонна», сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Ей было 100 лет.

«Мария Филипповна — удивительный человек с непростой, но яркой судьбой. В 18 лет ушла на фронт, сначала шила одежду солдатам, потом стала регулировщицей. Туда набирали именно женщин, так как мужчины были нужны на полях сражений. Боевое крещение Марии Филипповны прошло под Батайском Ростовской области», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что под огнем противника девушка регулировала движение войск на переправе через Дон. Кроме того, она принимала участие в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, а еще дошла до Берлина.

Как напомнил Бусаргин, в Берлине военный корреспондент Евгений Халдей сделал знаменитую фотографию Марии Лиманской, на которой она у Бранденбургских ворот направляет проезжающие машины. Это было за неделю до Великой Победы. Снимок стал символом несокрушимости советского народа.