В Саратове чиновники решили отправлять «автолавку» в поселок без магазинов

Чиновники придумали, как поступить с поселком Центральная усадьба совхоза «15 лет Октября», который входит в городской округ Саратов. В нем нет ни единого магазина продуктов, но зато открылся пункт выдачи заказов, сообщает Baza .

В поселок еженедельно будет приезжать «автолавка». В ней можно будет приобрести продукты.

Женщина, которая открыла пункт выдачи заказов, сказала, что в первое время они с продуктовым функционировали параллельно. В его закрытии она не замешана. При этом предпринимательница сказала, что может научить людей заказывать еду с помощью маркетплейса.

Население в поселке Центральная усадьба совхоза «15 лет Октября» — около 300 человек. На его территории имеется школа, больница, Дом досуга. Раньше работал магазин с продуктами. Однако позднее на его месте открыли пункт выдачи заказов известного маркетплейса.

Чтобы приобрести стандартные продукты, жителям поселка необходимо идти семь километров до соседнего населенного пункта Рыбушка. Людям без машины сделать это проблематично.

Местные жители отправляли обращения в местную администрацию, но там ничего сделать не могут. Строение находится «не на балансе».

Жители поселка обращались и к женщине, которая владеет пунктом выдачи заказов. Она предложила им заказывать еду на маркетплейсе.