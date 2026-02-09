В Санкт-Петербурге участника СВО по ошибке признали умершим

В Санкт-Петербурге участник СВО обнаружил, что его признали мертвым. Это произошло из-за ошибки, сообщает пресс-службы прокуратуры города.

Участник СВО по документам был признан умершим. Из-за этого он не получал соцвыплаты, медпомощь и не мог обращаться за государственными и муниципальными услугами. Прокуратура Центрального района провела проверку по его обращению.

Выяснилось, что в июле 2025 года в одной из больниц скончался мужчина. При этом в его историю болезни были вписаны паспортные данные участника спецоперации, на основе которых затем выдано свидетельство о смерти.

При этом ранее военный потерял паспорт, который и был предъявлен мужчиной при госпитализации. Из-за этого бойца ошибочно признали умершим.

По итогу прокурор направил в суд иск об аннулировании актовой записи о смерти. Его требования были удовлетворены.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.