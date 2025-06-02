В Санкт-Петербурге реализован социальный проект «Город надежд»

В Санкт-Петербурге запущен арт-проект для детей с тяжелыми заболеваниями

История НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Турнера начинается в 1890 году с открытия приюта для детей с травмами и параличом.

С самого начала центр уделял внимание не только лечению, но и социальной реабилитации детей, воспитывая в них трудовую и социальную ответственность. Сегодня в приоритете психологическая адаптация малышей, для которой успешно применяются современные методы: арт-терапия, сказкотерапия и куклотерапия.

Традиции куклотерапии здесь уходят в 1934 год, когда профессор Генрих Турнер и актер-режиссер Евгений Деммени заключили договор о сотрудничестве. Их дружба объединила медиков и артистов, которые долгие годы помогали детям справляться с болезнью и поддерживали их моральный дух.

К 135-летию центра при поддержке законодательного собрания Санкт-Петербурга и издания «Петербургский дневник» прошел арт-проект «Санкт-Петербург — город надежд». В нем участвовали маленькие пациенты центра из разных регионов, изучавшие архитектуру и историю города. Под руководством художников дети создавали рисунки, используя техники телесно-ориентированной визуализации и метафорической проекции — словно впитывая силу камня и гранита знаменитых петербургских строений.

«Лучшие работы вошли в издание книги, которую надеются сделать началом нового этапа в помощи детям с травмами через искусство», — отметил главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.