В Санкт-Петербурге прошел пятый хакатон серии Tender Hack

В Санкт-Петербурге прошел пятый в этом году хакатон серии Tender Hack, в нем победу одержали разработчики из Москвы, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

В соревновании участвовали студенты вузов, бизнес- и веб-аналитики, эксперты в сфере закупок. В течение трех дней команды из разных городов РФ разрабатывали сервис мониторинга котировочных сессий на портале поставщиков.

«Состоявшийся в Санкт-Петербурге хакатон Tender Hack объединил 109 разработчиков в составе 26 команд из трех регионов России. Мы поставили участникам задачу создать прототип сервиса, который позволит автоматически проверять сформированные котировочные сессии на корректность публикации, чтобы минимизировать риски незаключения контракта в силу технической неисправности или человеческого фактора», — отметил Пуртов.

На предзащиту своих проектов вышли 17 команд, а победитель хакатона определился после финальной защиты пяти проектов перед отборочной комиссией. Лучшей была признана разработка команды «Дубачеллы» из Москвы. Второе и третье места заняли команды Bitcoin Bandits из Санкт-Петербурга и Inverse из Екатеринбурга.

В столичном департаменте информационных технологий уточнили, что хакатоны серии TenderHack уже более четырех лет объединяют специалистов со всей страны, дают им возможность применить знания и поработать над решением реального бизнес-кейса.

Завершающий серию текущего года хакатон Tender Hack пройдет 6–8 декабря в Нижнем Новгороде. Участие во всех хакатонах серии бесплатно. Ознакомиться с правилами соревнований можно на сайте.