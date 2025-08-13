В Санкт-Петербурге 4000 граждан-должников временно лиши водительских прав

Основной категорией нарушителей стали должники по алиментам. Их в списке около 3000. Еще около 1500 нарушителей отметились задолженностями по возмещению вреда здоровью, компенсации в связи со смертью кормильца, возмещению имущественного ущерба и компенсации морального вреда.

В пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу отметили резкий рост этих показателей по сравнению с прошлым годом. В первом полугодии 2025 года вынесено более 2000 постановлений о временном ограничении права управления. Эта цифра в 5 раз превышает показатели аналогичного периода за 2024 год.

Эффективность меры подтверждается суммами взысканий. С должников по алиментам взыскали около 116 миллионов рублей, это на 46 миллионов больше, чем в прошлом году. Среди всех ограниченных в правах граждан взыскали 153 миллиона рублей.