В Салехарде спасатели отточили навыки экстремального вождения

В 88 км от Салехарда шесть специалистов городского отряда «Ямалспаса», используя вездеход «Трэкол» и снегоходы, совершенствовали навыки экстремального вождения, включая правильный заход в виражи и прохождение горной и заснеженной трассы, сообщает «Север-Пресс» .

Согласно тренировочному сценарию, спасатели получили экстренный вызов из туристического модуля, находящегося в 30 км от Харбея. Глава салехардской поисково-спасательной службы Валерий Захода подчеркнул значимость подобных тренировок.

«Это те маршруты, на которых ребята могут оказаться в реальных условиях. Это те снегоходы, на которых парни салехардского отряда будут работать в случае вызова. Это набор опыта. У нас много новеньких пришло», — отметил Захода.

Специалисты практиковались в преодолении разнообразных препятствий, таких как рыхлый глубокий снег и крутые подъемы в гору. Также они изучали особенности управления «Трэколом»: определение моментов для спуска и накачивания колес, предотвращение падений. Захода терпеливо объяснял и отрабатывал сложные маневры с новичками, добиваясь безупречного выполнения.

В ходе тренировки было повреждено стекло на вездеходе «Трэкол» — оно лопнуло. В остальном тренировка прошла без происшествий, травм и поломок.

«Такие учения нужны, чтобы знать местность и понимать, как спасать в реальных условиях. Нам будет проще работать», — поделился спасатель Павел Киселев.

