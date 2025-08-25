В саду английской пары «сосна динозавров» дала плоды стоимостью 6 тыс долларов

В одной из английских деревень пара купила уникальное дерево, плоды которого принесли 6 тыс. долларов, сообщает Infox со ссылкой на LADBible.

Памела и Алистер Томпсон из Уиченфорда в графстве Вустершир купили одно из самых редких растений на планете — сосну Воллеми. Это дерево впервые дало семена, и теперь они могут оцениваться в 6 тыс. долларов.

Сосна Воллеми считается «живым ископаемым», ее возраст составляет около 200 миллионов лет. Ее также часто называют «сосной динозавров». Это растение до некоторого времени считалось вымершим, однако в 1994 году исследователи обнаружили небольшую группу растений в труднодоступном ущелье австралийского национального парка Воллеми. Открытие стало поистине бесценным для ботаников.

После обнаружения английские власти начали защищать вид, но часть саженцев все же начали предлагать на рынке для сохранения вида. Так, в 2010 году Томпсоны приобрели один экземпляр за 70 долларов и разместили его у себя в саду. А спустя 14 лет сосна впервые дала плоды, владельцы обнаружили пять крупных шишек, в каждой из которых содержится около сотни семян.

«Мы были в шоке, когда увидели такое количество семян. Это растение существовало во времена динозавров, и теперь у нас дома растут его потомки. Это удивительное ощущение», — заявила Памела.