В рыбхозе «Клинский» 19 апреля стартует сезон рыбалки

Пруды для рыбалки на территории Клинского рыбхоза открываются 19 апреля. На прудах подготовлена береговая зона, рыба запущена — все готово к приему любителей поудить, сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

«Готовим пруды, ждем рыбаков, зарыбляем рыбу, сажаем достаточно плотно, чтобы рыбалка была интересной, настоящей, увлекательной», — рассказал Святослав Просинюк генеральный директор ЗАО «Рыбхоз Клинский».

Как говорят сотрудники хозяйства, акватории Рыбхоза пользуются большой популярностью у любителей ловли на удочку не только из городского округа Клин, но даже из других областей. Тем более, что подъездные пути к прудам удобны, места отдыха оборудованы.

Карпы, а именно они преобладают в прудах для ловли, провели зиму в каскаде специально отведённых для этого водоёмов. Всего в рыбхозе 11 прудов и в каждом из них, по приблизительным подсчётам, 50 тысяч килограммовых особей.

ЗАО «Рыбхоз Клинский», одно из крупнейших рыбоводных хозяйств Московской области, расположено в городском округе Клин, 30 км от города на территории Завидовского государственного заповедника. Введено в эксплуатацию в 1965 году как полносистемное карповое хозяйство с проектной мощностью 800 тонн товарной рыбы в год. Технологический процесс включает в себя все этапы выращивания карпа, начиная от икринки и до товарного веса. Племенное стадо представлено двумя линиями карпа — парской и румынской.

ЗАО «Рыбхоз Клинский» входит в число ведущих производителей товарной рыбы Московской области.

По итогам 2024 года предприятие считается лидером в регионе по производству товарного карпа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.