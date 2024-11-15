В Рузском округе завершаются работы по уходу за молодыми посадками

Сотрудники Наро-Фоминского лесничества проверили качество выполнения рубок ухода в молодняках на территории лесного фонда вблизи деревни Колодкино. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Для формирования здоровых смешанных лесов в молодых еловых насаждениях на лесном участке Симбуховского участкового лесничества площадью 10,4 га подрядчик проводит удаление нежелательных древесных пород и кустарников. Объем выполненных работ составляет 90% от предусмотренного планом.

«Рубки ухода за лесом — это форма ухода за лесом путем удаления из насаждения деревьев, не отвечающих хозяйственным целям и отрицательно влияющих на рост и состояние посадок. В результате рубок создаются благоприятные условия для роста лучших деревьев главных пород и происходит формирование высокопродуктивных качественных лесных насаждений», — пояснил старший участковый лесничий Наро-Фоминского филиала ГКУ МО «Мособллес» Александр Печенкин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.