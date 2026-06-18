В Рузском округе выпускник набрал 100 баллов на ЕГЭ по русскому

Выпускник из поселка Колюбакино Рузского округа получил 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку в 2026 году. Максимальный результат показал Денис Милосердов, ученик гимназии №1 Рузы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Денис Милосердов окончил учебный корпус «Колюбакинская школа» гимназии №1 Рузы. Он набрал максимальные 100 баллов на едином государственном экзамене по русскому языку. Такой результат стал итогом его системной подготовки, высокой учебной дисциплины и глубокого интереса к предмету.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.