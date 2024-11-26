В Рузском округе торжественно вручили паспорта юным гражданам

25 ноября в здании администрации Рузского городского округа прошла очередная торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации. Шести юным жителям Рузского округа первый заместитель главы Рузского городского округа Виталий Пархоменко вручил важный документ гражданина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Ребята, поздравляю вас с этим знаменательным событием! Несите с гордостью звание гражданина России, будьте во всем целеустремленными, успешными и настоящими патриотами!» — сказал Виталий Юрьевич.

Мероприятие было полезным, так как оно способствует воспитанию патриотизма, формированию активной гражданской позиции и ответственности за свои действия, гражданственности и гордости за свою страну у молодых людей. Вручение паспортов — это важное событие, которое напоминает о долге перед Родиной и стимулирует стремление к саморазвитию и достижению успеха.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.