В Рузском округе спилили главную новогоднюю елку страны

В Рузском муниципальном округе в торжественной обстановке спилена главная новогодняя елка страны, которая 10 декабря украсит Соборную площадь Московского Кремля, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

В мероприятии приняли участие начальник Главного эксплуатационного управления управления делами Президента Российской Федерации Евгений Ганзин, председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин, председатель Московской областной организации Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов, глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев, жители Рузского муниципального округа.

Перед участниками и гостями церемонии выступили танцевальные и вокальные коллективы Подмосковья. Гостей ждали горячий чай и сладкие угощения, а также замечательные мастер-классы от рузских умельцев.

Председатель Мособлкомлеса Алексей Ларькин отметил, что, начиная с 2007 года, ответственность за выбор главной новогодней елки для Кремля возложена на комитет лесного хозяйства Московской области.

В течение нескольких месяцев сотрудники подмосковных участковых лесничеств отбирали подходящие деревья, основываясь на строгих критериях. В итоге вековая лесная красавица найдена на территории Рузского муниципального округа Московской области. Ее возраст 100 лет, высота 26 метров, обхват ствола 64 сантиметра, а размах нижних ветвей 11 метров.

По традиции директор Наро-Фоминского филиала ГАУ МО «Мособллес» Анатолий Лутаев получил символический топор от своего коллеги — руководителя Бородинского филиала Махача Ширинова. Именно из этого лесничества в прошлом году в Кремль была доставлена главная ель

Старший участковый лесничий Наро-Фоминского филиала ГАУ МО «Мособллес» Мухтар Магомедов, который отыскал ель, за свою находку награжден новым служебным автомобилем.

