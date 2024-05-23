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В Рузском округе специалисты убирают сухие деревья и обрезают кустарники

Сотрудники муниципального учреждения «Благоустройство» ежедневно убирают сухие деревья и обрезают кустарники в населенных пунктах Рузского городского округа. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

На этой неделе опиловка деревьев, дробление веток и вывоз порубочных остатков производились в Рузе на улицах Революционной, Почтовой и Советской; в поселке Брикет; в деревнях Старая Руза, Мишинка, Марс, Верхнее Сляднево.

Работы по кронированию деревьев в округе продолжаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.