В Рузском округе состоится торжественное мероприятие «Герой жив памятью»

В программу мероприятия войдут церемония возложения цветов к месту казни Зои Космодемьянской, показ спектакля «Детство и юность Зои и Шуры», подготовленного народным театром «Вера» г. Руза. Также в рамках мероприятия пройдет презентация издательства «Вече», на которой выступит выпускающий редактор исторической редакции издательства Н. М. Смирнов.

В течение всего дня будут работать мастер-класс «Звезда для Зои» и временная выставка, посвященная юности Зои Космодемьянской. Выставка расскажет о ее школьных годах, увлечениях и первых шагах на пути к героизму.

На мероприятии выступят Советник председателя Российского военно-исторического общества Р. И. Мединский, министр культуры и туризма Московской области В. С. Кузнецов, председатель регионального отделения РВИО в Тамбовской области А. А. Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.