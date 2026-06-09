В Рузском округе школьники провели акцию по ПДД

Профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения прошло 9 июня в Рузском муниципальном округе для воспитанников летнего лагеря школы №3. Школьники изучили правила дорожного движения и приняли участие в раздаче листовок водителям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники администрации округа совместно со специалистами семейного центра помощи семье и детям «Созвездие» и представителями Госавтоинспекции организовали для ребят обучающую встречу. Участникам напомнили основные правила дорожного движения и рассказали о важности их соблюдения в повседневной жизни.

Практическая часть стала центральным событием мероприятия. Вместе с автоинспекторами школьники вышли на улицы и раздали водителям информационные листовки. Ребята на собственном опыте убедились, насколько важно ответственное поведение всех участников дорожного движения.

«Безопасность детей — наш главный приоритет. Такие мероприятия помогают формировать у них полезные привычки и ответственное отношение к собственной безопасности. Мы поддерживаем инициативы, направленные на повышение безопасности дорожного движения и профилактику детского травматизма. Вместе создаем безопасную среду для наших детей», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Александр Горбылев также напомнил участникам дорожного движения о необходимости соблюдать правила и беречь себя и окружающих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.